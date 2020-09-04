Муса Могушков, Хасан и Хусен Халмурзаевы завершили сбор в Кисловодске в составе российской сборной по дзюдо

Сбор, в рамках которого национальная команда проходила подготовку к Международным стартам, продолжался со 2 августа. ️Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о возобновлении «Мирового тура». Первым турниром, результаты которого будут учитываться в Олимпийской квалификации, станет «Гран-при» в столице Венгрии в конце октября. В декабре планируется «Большой шлем» в Токио (Япония).

Окончательное решение о проведении турниров и их точные даты находятся в стадии согласования с властями принимающих государств. При этом IJF оставляет за собой право вносить коррективы в календарь, исходя из эпидемиологической обстановки. В случае малого числа участников также может быть изменен квалификационный статус предстоящих турниров.