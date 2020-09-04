Дзюдо

Муса Могушков, Хасан и Хусен Халмурзаевы завершили сбор в Кисловодске в составе российской сборной по дзюдо

0

Ингушские спортсмены Муса Могушков, Хасан и Хусен Халмурзаевы завершили сбор в Кисловодске в составе российской сборной по дзюдо.

Сбор, в рамках которого национальная команда проходила подготовку к Международным стартам, продолжался со 2 августа. ️Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о возобновлении «Мирового тура». Первым турниром, результаты которого будут учитываться в Олимпийской квалификации, станет «Гран-при» в столице Венгрии в конце октября. В декабре планируется «Большой шлем» в Токио (Япония).

Окончательное решение о проведении турниров и их точные даты находятся в стадии согласования с властями принимающих государств. При этом IJF оставляет за собой право вносить коррективы в календарь, исходя из эпидемиологической обстановки. В случае малого числа участников также может быть изменен квалификационный статус предстоящих турниров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Российские и турецкие бизнесмены намерены реализовать ряд общих проектов в Африке и Азии
Сбербанк: оформить бизнес можно быстро, бесплатно и за один визит
В Ингушетии в ближайшее время откроют 42 центра образования «Точка роста»
Минэкономразвития упростило процедуру подачи заявок в Корпорацию развития Северного Кавказа на господдержку инвестпроектов
В Джейрахском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Старшая медсестра в ингушской больнице стала первой жертвой коронавируса среди медиков в республике
Калиматов посетил выставку «Мы вместе», приуроченную к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Родственникам умершего от пыток в Ингушетии присудили 2,5 млн руб. компенсации от МВД
В Ингушетии прошла Всероссийская акция «Диктант Победы»
Права собственности на 58 объектов газоснабжения в Ингушетии аннулированы по требованию прокуратуры
Ради мирной жизни народа отдали свои жизни более 400 правоохранителей Ингушетии — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 