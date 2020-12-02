Борьба

Муса Евлоев включён в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в Личном Кубке мира — 2020

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Двукратный чемпион мира Муса Евлоев включён в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в Личном Кубке мира — 2020.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Кубок мира в личном зачёте по спортивной борьбе стартует 12 декабря в Белграде (Сербия) и продлится до 18 декабря.

Напомним, на заседании UWW было принято решение вместо чемпионата мира — 2020 провести Личный Кубок мира — 2020.

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