Вольная борьба

Муса Евлоев не вышел на финальный поединок Кубка России из-за болезни

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Муса Евлоев

Считавшийся фаворитом стартовавшего накануне в Уфе Кубка России по борьбе ингушский классик Муса Евлоев снялся с финала из-за болезни, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Чемпион мира и Европы Никита Мельников без борьбы был признан победителем состязаний в весе до 97 кг.

По словам оппонента ингушского борца, о решении Евлоева не участвовать в решающей встрече он узнал незадолго до финала.

«За час до финала узнал, что Муса не будет бороться, и удивился — было бы интересно побороться. Все время на карантине тренировался, пауз не было. Соскучился по соревновательной атмосфере, по борьбе», — заявил Никита Мельников.

Как сообщила пресс-служба Федерация спортивной борьбы России, Муса Евлоев недавно перенес коронавирус, в результате чего 25% его легких были поражены.

«Было видно на предварительной стадии, что ему бороться непросто, хотя он во всех поединках побеждал уверенно», — рассказал Никита Мельников.

Напомним, что Муса Евлоев и Никита Мельников являются давними соперниками и не раз встречались в финалах различных турниров. Так, в 2013 году Мельников стал победителем Гран-при Ивана Поддубного, Евлоев тогда занял второе место. А вот в 2014 году Евлоев взял реванш, завоевав «золото», и на чемпионате России, и на Гран-при Поддубного, Мельникову досталось «серебро».

В 2016 и 2017 годах Мелникову вновь сопутствовала удача — он стал золотым медалистом Гран-при Поддубного в своем весе. В 2018 году Евлоев во второй раз оказался на высшей ступени пьедестала почета на чемпионате России, одержав победу над Мельниковым.

Коллектив газеты «Ингушетия» желает Мусе Евлоеву крепкого здоровья, новых побед и больших спортивных достижений.

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