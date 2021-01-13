Борьба

Муса Евлоев на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет

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Ингушский чемпион Муса Евлоев на чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет, а выступит призёр чемпионата Европы Бекхан Оздоев.

«Двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 97 кг) на сегодняшний день является первым номером в мире и смысла ему выступать сейчас нет. Он будет готовиться к чемпионату Европы, который пройдёт в апреле», — цитирует главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили интернет-ресурс «Ингушспорт».

Напомним, предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе стартует 18 января в Ростове-на-Дону.

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