По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в Калининграде подвели спортивные итоги 2019 года, наградив ведущих атлетов, тренеров, глав спортивных организаций и меценатов.

Десятая церемония «Янтарный олимп» состоялась на стадионе «Калининград». Лучшим спортсменом 2019 года по олимпийским видам спорта признан двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев.