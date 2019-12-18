Муса Евлоев — лучший спортсмен 2019 года в Калининграде

0
Муса Евлоев

Ингушский борец классического стиля Муса Евлоев признан лучшим спортсменом 2019 года в Калининграде.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в Калининграде подвели спортивные итоги 2019 года, наградив ведущих атлетов, тренеров, глав спортивных организаций и меценатов.

Десятая церемония «Янтарный олимп» состоялась на стадионе «Калининград». Лучшим спортсменом 2019 года по олимпийским видам спорта признан двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи
В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»
В Экажево прошло заседание оргкомитета администрации Назрановского района по празднованию 75-летия Победы
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 110-летию классика ингушской литературы Хамзата Осмиева
Один человек погиб, 3 пострадали в трех ДТП в Ингушетии
Опубликованы данные об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Ингушетии
Алаудин Хашиев стал призером Всероссийского турнира по боксу
Минтруд России разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки
Более 500 человек посетило в первый день фотовыставку «Запечатленное время: ингуши в депортации и на родине»
В Минтруда Ингушетии представили нового руководителя
Две организации Ингушетии стали лауреатами премии «Лучшее образовательное учреждение России»

Главное

Яндекс.Метрика

 