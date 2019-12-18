Муса Евлоев — лучший спортсмен 2019 года в Калининграде
Ингушский борец классического стиля Муса Евлоев признан лучшим спортсменом 2019 года в Калининграде.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в Калининграде подвели спортивные итоги 2019 года, наградив ведущих атлетов, тренеров, глав спортивных организаций и меценатов.
Десятая церемония «Янтарный олимп» состоялась на стадионе «Калининград». Лучшим спортсменом 2019 года по олимпийским видам спорта признан двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев.