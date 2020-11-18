Муниципальных чиновников уличили в превышении полномочий при выдаче земель в Назрановском районе Ингушетии

«Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Экажево с 2005 г. по 2018 г. незаконно выдавали гражданам выписки из постановлений о наличии у них права пользования земельными участками. Эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на 25 участков общей кадастровой стоимостью 14 млн руб.», — сказал представитель прокуратуры Ингушетии.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, при этом в постановлениях администрации Назрановского района сведения о наличии у них права пользования участками не содержатся. То есть принималось решение лишь отвести в собственность земли под расширение приусадебного фонда, не дающее право должностным лицам сельской администрации передавать гражданам земли для бессрочного пользования под ИЖС.

Дело завели по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).