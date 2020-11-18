Об этом было заявлено на заседании республиканской комиссии под председательством руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова.

По словам советника Калиматова Игоря Антонова, изучение текущей ситуации показало, что на местах часто не имеют полного понимания функционала и специфики комиссий. Главы администраций муниципальных образований, вопреки положениям, не всегда участвуют в их заседаниях, сроки и периодичность проведения нарушаются, решения повторяются из года в год и не всегда конкретны.

«В основном рассмотренные на прошедших заседаниях вопросы не содержат проблематики и носят формальный характер. Есть случаи рассмотрения задач без заинтересованных лиц или лиц, в чьи функциональные обязанности входит обсуждаемый вопрос», — отметил докладчик.

Глава региона считает, что именно муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков. При этом задача состоит не в том, чтобы подменять правоохранительные органы, а в том, чтобы своевременно поднимать тревогу и фокусировать внимание органов правопорядка и ответственных ведомств.

«Именно на вас лежит выявление (наркоманов), мотивирование их на прохождение реабилитации, и персональный патронат ресоциализации и социальной реинтеграции», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.