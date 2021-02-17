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Муниципального чиновника в Ингушетии заподозрили в незаконной выдаче документа на земельный участок

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Главу администрации сельского поселения в Ингушетии заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили, что глава администрации сельского поселения Яндаре Назрановского района в 2017 году подготовил, подписал и заверил печатью выписку из похозяйственной книги о наличии в населенном пункте земельного участка для ведения подсобного хозяйства у жителя сельского поселения Нестеровское Сунженского района, говорится в релизе.

Общая площадь участка 1800 квадратных метров, кадастровая стоимость 740 тысяч 440 рублей.

В действиях руководителя муниципалитета усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России.

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