Экология

Муниципалитеты Ингушетии накажут за загрязнение окружающей среды

0

Муниципальные органы Назрановского района будут наказаны за выявленные нарушения во время профилактического рейд по охране окружающей среды. В частности были выявлены несанкционированные свалки и факты загрязнения водоохранной зоны, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды республики.

«В выявлен факт использования закрытой несанкционированной свалки, где размещены отходы животноводства и биологические отходы. В сельском поселении Экажево на береговой полосе и в русле реки Кенч выявлены навалы строительных отходов и отвалы грунта. В этом же селе также обнаружены навалы ТКО и строительных отходов на границе Магас-Экажево в водоохранной зоне реки Сунжа. Помимо этого, обнаружены следы незаконной добычи песчано-гравийной смеси», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также множество нарушений зафиксировано в сельских поселениях Али-Юрт и Долаково.

«В Али-Юрте в районе швейного объединения выявлен факт эксплуатации закрытой сельской свалки, доступ к которой был закрыт в 2019 году. Протяженность загрязненного участка — более 600 метров. Местная речка — Алиюртовка загрязняется неочищенными сточными водами от придорожного кафе и многоквартирного дома. Тут же выявлены строительные и бытовые отходы, сброшенные непосредственно на почву. В Долаково обнаружены навалы ТКО и выявлен факт эксплуатации несанкционированной свалки», — добавил собеседник.

По данным нарушениям Минприроды Ингушетии будут предприняты соответствующие меры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Каникулы могут затянуться: как обратить их на пользу школьника
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям
В Ингушетии запустили производство масок от коронавируса для пациентов реабилитационного центра
Минобрнауки Ингушетии запустило «горячую линию» по вопросам дистанционного обучения
Администрацией Назрановского района оказана материальная помощь малоимущей семье
Мэр Назрани обсудил с жителями переселяемых домов их требования
«Съесть слона»: на Первом канале состоится премьера документальной лирической комедии об актерах с синдромом Дауна
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
По указанию Главы Ингушетии в Карабулаке реализуется мука регионального мукомольного комбината
Мэр Карабулака провёл мониторинг цен на продукты питания в крупных торговых предприятиях города

Главное

Яндекс.Метрика

 