Муниципалитеты Ингушетии накажут за загрязнение окружающей среды

«В выявлен факт использования закрытой несанкционированной свалки, где размещены отходы животноводства и биологические отходы. В сельском поселении Экажево на береговой полосе и в русле реки Кенч выявлены навалы строительных отходов и отвалы грунта. В этом же селе также обнаружены навалы ТКО и строительных отходов на границе Магас-Экажево в водоохранной зоне реки Сунжа. Помимо этого, обнаружены следы незаконной добычи песчано-гравийной смеси», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также множество нарушений зафиксировано в сельских поселениях Али-Юрт и Долаково.

«В Али-Юрте в районе швейного объединения выявлен факт эксплуатации закрытой сельской свалки, доступ к которой был закрыт в 2019 году. Протяженность загрязненного участка — более 600 метров. Местная речка — Алиюртовка загрязняется неочищенными сточными водами от придорожного кафе и многоквартирного дома. Тут же выявлены строительные и бытовые отходы, сброшенные непосредственно на почву. В Долаково обнаружены навалы ТКО и выявлен факт эксплуатации несанкционированной свалки», — добавил собеседник.

По данным нарушениям Минприроды Ингушетии будут предприняты соответствующие меры.