Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА

По информации собеседника нашего издания, на пути к высшей ступени пьедестала почета спортсмен успешно справился со всеми своими соперниками.

«Мухаммед провел четыре боя, одержав уверенную победу в каждом из них», — сказал он. «Наш боец выступал в категории до 61 кг», — добавил представитель группы поддержки.

Отметим, что по итогам выступления на турнире Мухаммед Дзангиев получил право представить республику на всероссийских состязаниях.