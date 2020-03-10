Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА
Боец клуба «Эрзи» Мухаммед Дзангиев одержал победу в республиканском турнире по ММА, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена.
По информации собеседника нашего издания, на пути к высшей ступени пьедестала почета спортсмен успешно справился со всеми своими соперниками.
«Мухаммед провел четыре боя, одержав уверенную победу в каждом из них», — сказал он. «Наш боец выступал в категории до 61 кг», — добавил представитель группы поддержки.
Отметим, что по итогам выступления на турнире Мухаммед Дзангиев получил право представить республику на всероссийских состязаниях.