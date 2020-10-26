Грэпплинг

Мухаммед-Амин Гутантов и Мухаммад Плиев завоевали «золото» на турнире по грэпплингу в Москве

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Мухаммед-Амин Гутантов

Ингушские спортсмены Мухаммед-Амин Гутантов и Мухаммад Плиев стали победителями турнира по спортивной борьбе грэппинг GI «MOSCOW BATTLE VI», проходившего в столице России в минувшие выходные.

Как сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсменов, Мухаммед-Амину Гутантову не было равных в весе до 61 кг, а Мухаммад Плиев занял первое место в категории до 66 кг.

Отметим, что открытый турнир по грэппингу «MOSCOW BATTLE» проходил в Москве с 23 по 25 октября и собрал рекордное количество участников.

Соревнования проводились в формате супер-схватки (борцовские поединки с равным соперником). Как сообщают организаторы турнира, принять в них участие мог любой желающий.

Победители во всех категориях награждались медалями, дипломами, а также фирменными чемпионскими поясами.

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