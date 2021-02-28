ММА

Мухамед Дзангиев стал победителем турнира по смешанным единоборствам

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Представитель бойцовского клуба «Эрзи» Мухамед Дзангиев одержал победу на открытом турнире по смешанным единоборствам «PlazZA GRAND PRIX FC-13 в Кабардино-Балкарии, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена.

По словам собеседника нашего издания, боец выступал в весовой категории до 62 кг.

На сегодняшний день полупрофессиональный рекорд Дзангиева составляет 11 побед.

Отметим, что турнир по смешанным единоборствам "PlazZA GRAND PRIX FC-13 проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе Чегема накануне. В соревнованиях приняли участие бойцы из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

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