Мухамед Дзангиев стал победителем турнира по смешанным единоборствам
Представитель бойцовского клуба «Эрзи» Мухамед Дзангиев одержал победу на открытом турнире по смешанным единоборствам «PlazZA GRAND PRIX FC-13 в Кабардино-Балкарии, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена.
По словам собеседника нашего издания, боец выступал в весовой категории до 62 кг.
На сегодняшний день полупрофессиональный рекорд Дзангиева составляет 11 побед.
Отметим, что турнир по смешанным единоборствам "PlazZA GRAND PRIX FC-13 проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе Чегема накануне. В соревнованиях приняли участие бойцы из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.