Мухамед Дзангиев стал победителем турнира по смешанным единоборствам

По словам собеседника нашего издания, боец выступал в весовой категории до 62 кг.

На сегодняшний день полупрофессиональный рекорд Дзангиева составляет 11 побед.

Отметим, что турнир по смешанным единоборствам "PlazZA GRAND PRIX FC-13 проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе Чегема накануне. В соревнованиях приняли участие бойцы из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.