«В этот день, несправедливо обвиненный ингушский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. В течение нескольких часов была решена судьба целого народа. Старики, женщины и безвинные дети были лишены права мирно созидать и воспитывать детей на земле своих предков, в то время, когда десятки тысяч ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради независимости своей Родины», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что расселенные и разбросанные по огромной территории Казахстана и Средней Азии, ограниченные в еде и крове, ингуши не сломились под ударами судьбы. Напротив, сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции, сплотились и стали сильнее духом, внесли посильный вклад в развитие тех районов, в которых они проживали, отличились огромным трудолюбием и добрососедством.

«Мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять в тяжелейших условиях, но и вернуться на родную землю. Наши старейшины, свидетели тех событий, с большой теплотой и благодарностью вспоминают тех, кто на чужбине оказал ингушскому народу всяческую помощь и поддержку. Во многом благодаря помощи представителей русского, казахского, киргизского и других народов наш народ выжил в тех сложных условиях», — считает руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что сегодня «мы должны об этом помнить и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий. Жить в мире и согласии единой многонациональной семьей, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой — вот залог процветания Ингушетии».

«Дорогие соотечественники, выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений. Желаю вам благополучия, добра и мирного неба над головой», — отметил Калиматов.