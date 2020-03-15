Мубарак Озиев стал победителем чемпионата Уральского округа среди военнослужащих Росгвардии по дзюдо
Ингушский дзюдоист Мубарак Озиев одержал уверенную победу на чемпионате Уральского округа войск национальной гвардии России по дзюдо, сообщили корреспонденту газеты «Ингушетия» в группе поддержки спортсмена.
По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 81 кг.
Отметим, что чемпионат Уральского округа войск национальной гвардии по дзюдо проходил в региональном центре олимпийской подготовки имени Миллера в Челябинске. За право стать лучшими сражались 80 борцов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Как стало известно «Ингушетии», лидерами состязаний в командном зачете стали военнослужащие озерской ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии, «серебро» досталось сотрудникам Управления Росгвардии по Свердловской области, «бронза» у их коллег из Челябинской области.
Победители и призеры чемпионата в составе сборной округа отправятся на всероссийский турнир Росгвардии.