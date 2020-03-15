Дзюдо

Мубарак Озиев стал победителем чемпионата Уральского округа среди военнослужащих Росгвардии по дзюдо

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Ингушский дзюдоист Мубарак Озиев одержал уверенную победу на чемпионате Уральского округа войск национальной гвардии России по дзюдо, сообщили корреспонденту газеты «Ингушетия» в группе поддержки спортсмена.

По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 81 кг.

Отметим, что чемпионат Уральского округа войск национальной гвардии по дзюдо проходил в региональном центре олимпийской подготовки имени Миллера в Челябинске. За право стать лучшими сражались 80 борцов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Как стало известно «Ингушетии», лидерами состязаний в командном зачете стали военнослужащие озерской ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии, «серебро» досталось сотрудникам Управления Росгвардии по Свердловской области, «бронза» у их коллег из Челябинской области.

Победители и призеры чемпионата в составе сборной округа отправятся на всероссийский турнир Росгвардии.

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