МТС осуществила первый в мире двусторонний междугородный голографический звонок на 5G

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Для телемоста МТС предоставила свои сети, а оборудование — компания Huawei. По данным МТС, во время телемоста скорость передачи данных составляла более 2 гигабит в секунду.

По мнению президента МТС Алексея Корня, благодаря высокой скорости 5G в будущем сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления и «умные» вещи.

В соцсетях по этому поводу стартовал голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимают серию видео с собственными голограммами и предлагают подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.