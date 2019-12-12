МТС осуществила первый в мире двусторонний междугородный голографический звонок на 5G

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Компания МТС провела первую в мире прямую двустороннюю междугородную видеотрансляцию (телемост) в пилотных сетях 5G. Телемост состоялся между Москвой, где 12-13 декабря проходит Российская интернет-неделя — 2019, и Кронштадтом (Санкт-Петербург), где компания развернула пилотную сеть 5G. Участники телемоста видели друг друга в реальном времени в виде голограмм — объемного изображения, проецируемого лазером.

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Для телемоста МТС предоставила свои сети, а оборудование — компания Huawei. По данным МТС, во время телемоста скорость передачи данных составляла более 2 гигабит в секунду.

По мнению президента МТС Алексея Корня, благодаря высокой скорости 5G в будущем сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления и «умные» вещи.

В соцсетях по этому поводу стартовал голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимают серию видео с собственными голограммами и предлагают подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.

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