МРК «Ингушетия» отразил удар и контратаковал «Калибром» на учениях в Черном море

«Расчеты ПВО боевых постов «Ингушетии» отразили ракетный удар, произведенный с борта корабля условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем, по полученным данным о цели от собственных средств наблюдения и беспилотных летательных аппаратов, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж также выполнил артиллерийские стрельбы и провел практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки корабля на незащищенном рейде.

Напомним, что МРК «Ингушетия» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Ингушетия» является восьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.