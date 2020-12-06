ММА

Мовсар Евлоев заболел Covid-19 и снялся с турнира UFC Vegas 16

0
Мовсар Евлоев

Непобежденный боец ММА Мовсар Евлоев, выступающий в легчайшем весе, пропустит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 16, информируют СМИ.

Как сообщили в команде спортсмена, он сдал положительный тест на коронавирус, и его бой с американцем Нейтом Ландвером перенесли на другую дату.

Напомним, турнир UFC Vegas 16 проходит в воскресенье, 6 декабря, Лас-Вегасе (США, штат Невада).

26-летний боец из Ингушетии выступает в UFC с апреля 2019 года. В его активе три победных боя. Всего на счету Евлоева 13 побед и ни одного поражения. У 32-летнего Ландвера — 14 выигранных боев и три проигранных поединка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Рашид Дзангиев стал чемпионом Всероссийского турнира по классической борьбе
В региональном МЧС Ингушетии готовятся к общероссийскому дню приема граждан
В Ингушетии 11 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ
«Магнит» намерен стать партнером для ингушских производителей сельхозпродукции
Калиматов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и добросердечность
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 86 человек
Утвержден порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах
Полпред Чайка встретился с финалистами и полуфиналистами конкурса «Доброволец России» из субъектов СКФО
В Ингушетии при участии турецких и российских инвесторов перезапустят простаивающее швейное предприятие
Ингушетия в пятый раз стала лидером Всероссийской акции «Вода России»
Деятельность мэра столицы Ингушетии отметили награждением юбилейной медалью

Главное

Яндекс.Метрика

 