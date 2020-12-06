Мовсар Евлоев заболел Covid-19 и снялся с турнира UFC Vegas 16

Как сообщили в команде спортсмена, он сдал положительный тест на коронавирус, и его бой с американцем Нейтом Ландвером перенесли на другую дату.

Напомним, турнир UFC Vegas 16 проходит в воскресенье, 6 декабря, Лас-Вегасе (США, штат Невада).

26-летний боец из Ингушетии выступает в UFC с апреля 2019 года. В его активе три победных боя. Всего на счету Евлоева 13 побед и ни одного поражения. У 32-летнего Ландвера — 14 выигранных боев и три проигранных поединка.