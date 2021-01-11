Мовсар Евлоев выступит на турнире UFC 257

Американец неделей раньше должен был драться с Майком Гранди, однако британский боец выбыл из состава участников турнира UFC on ABC 1 по причине того, что один из членов его команды сдал положительный тест на коронавирус. В результате бой с Ленцем был предложен Евлоеву, который согласился выйти в октагон на коротком уведомлении.

26-летний Мовсар Евлоев не знает поражений и ведет серию из тринадцати побед, три из которых добыл под баннером UFC. Последний бой россиянин провел в июле прошлого года на Бойцовском острове в Абу-Даби, выиграв решением судей как раз у Майка Гранди. На декабрь у Евлоева был запланирован бой с бывшим чемпионом М-1 Нейтом Ландвером, однако российский боец выбыл из поединка, сдав положительный тест на коронавирус.

36-летний Ник Ленц идет на полосе из двух поражений, уступив техническим нокаутом Чарльзу Оливейре, и единогласным судейским решением Арнольду Аллену.