ММА

Мовсар Евлоев сразится с Майком Гранди в конце июля

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Недавний дебютант UFC Мовсар Евлоев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», вновь выйдет в октагон 25 июля. Соперником ингушского бойца в третьем поединке в полулегком дивизионе UFC станет британец Майк Гранди. Бой пройдет в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Как напомнили в пресс-службе клуба «Чингиз», изначально бойцы должны были встретиться в августе 2019-го, но из-за травмы, полученной соперником, сроки проведения поединка были перенесены.

Отметим, что на сегодняшний день на счету Евлоева беспроигрышная серия из 12 поединков в профессиональном ММА. Он является чемпионом М-1 в легчайшем весе.

В апреле 2019 года боец успешно дебютировал в UFC, на турнире в Санкт-Петербурге, одержав победу над корейцем Сен Ву Чойем. В октябре прошлого года Мовсар Евлоев провел второй бой в UFC, разгромив перуанца Энрике Барзола.

Соперник ингушского бойца в предстоящем противостоянии, Майк Гранди, также является новичком в UFC. У него всего одна победа в единственном бою под эгидой данной организации.

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