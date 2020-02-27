Мовсар Евлоев после ДТП чувствует себя неплохо

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Попавший в ДТП в Таиланде ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев чувствует себя неплохо. Об этом сам спортсмен сообщил нашему корреспонденту в телефонном разговоре.

По словам Евлоева, во время аварии он получил незначительные повреждения. «Обошлось без переломов и серьезных травм. Чувствую себя хорошо», — сказал он.

Как ранее сообщала «Ингушетия», Мовсар Евлоев попал в аварию по дороге на утреннюю тренировку. Спортсмен был госпитализирован в ближайшее медучреждение, но после осмотра врачами отпущен домой. Скорее всего, что в ближайшее время боец вернется в Ингушетию, где пройдет курс реабилитации прежде, чем вновь выйти в октагон.

Напомним, что после ДТП было принято решение отменить намеченный на 7 марта в Лас-Вегасе бой между Мовсаром Евлоевым и Джамалом Эммерсом.

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