ММА

Мовсар Евлоев одержал четвертую победу в UFC

0
Мовсар Евлоев

Непобежденный боец Мовсар Евлоев, выступающий в легчайшем весе, выиграл поединок на турнире UFC 257, который проходил в ОАЭ на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

26-летний уроженец Ингушетии победил американца Ника Ленца. Их встреча прошла все три раунда и завершилась в пользу Евлоева по решению судей — 29-28, 29-28, 28-29, сообщает ProstoProSport.

Таким образом, не знающий поражений на профессиональном уровне, ингушский боец выиграл 14-й поединок в карьере, из них четыре в UFC.

Отмечается, что после боя Евлоев обратился к главе промоушена Дэйну Уайту с просьбой устроить ему поединок с соперником из Топ-15.

«Самому многообещающему и высококлассному бойцу Ингушетии Евлоеву всего 26, но он уже имеет в активе большие титулы, а также уверенно движется в сторону топов своего дивизиона в UFC», — пишет «Советский спорт».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Для поддержки хлебопеков Ингушетии будет направлено около 6 млн рублей
В Ингушетии 22 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 50 человек
В Минздраве Ингушетии сообщили об отсутствии осложнений после вакцинации от Covid-19
В Ингушетии возбудили дело из-за гибели женщины после липосакции
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму
В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»
Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»
В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год
В Национальной библиотеке Ингушетии планируют создать Клуб филателистов

Главное

Яндекс.Метрика

 