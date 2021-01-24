Мовсар Евлоев одержал четвертую победу в UFC

26-летний уроженец Ингушетии победил американца Ника Ленца. Их встреча прошла все три раунда и завершилась в пользу Евлоева по решению судей — 29-28, 29-28, 28-29, сообщает ProstoProSport.

Таким образом, не знающий поражений на профессиональном уровне, ингушский боец выиграл 14-й поединок в карьере, из них четыре в UFC.

Отмечается, что после боя Евлоев обратился к главе промоушена Дэйну Уайту с просьбой устроить ему поединок с соперником из Топ-15.

«Самому многообещающему и высококлассному бойцу Ингушетии Евлоеву всего 26, но он уже имеет в активе большие титулы, а также уверенно движется в сторону топов своего дивизиона в UFC», — пишет «Советский спорт».