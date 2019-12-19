Мовлатгирей Бузуртанов стал новым послом русского языка в мире

На днях в Москве подвели итоги очередного конкурсного отбора на участие в международной волонтёрской программе «Послы русского языка в мире», инициированной Институтом русского языка имени Пушкина. Программа предусматривает возможности для стажировок студентов и аспирантов в формате образовательно-просветительских экспедиций в России и за рубежом.

Цель «Послов русского языка в мире» — популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганда культурных ценностей толерантности и организация диалога культур.