Мовлатгирей Бузуртанов стал новым послом русского языка в мире

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Представитель Ингушетии Мовлатгирей Бузуртанов стал новым послом русского языка в мире. Об этом стало известно после подведения итогов очередного конкурсного отбора в Москве.

На днях в Москве подвели итоги очередного конкурсного отбора на участие в международной волонтёрской программе «Послы русского языка в мире», инициированной Институтом русского языка имени Пушкина. Программа предусматривает возможности для стажировок студентов и аспирантов в формате образовательно-просветительских экспедиций в России и за рубежом.

Цель «Послов русского языка в мире» — популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганда культурных ценностей толерантности и организация диалога культур.

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