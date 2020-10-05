Московский «Спартак» отказался отдавать в аренду ингушского футболиста Зелимхана Бакаева итальянскому «Торино»
Московский «Спартак» отказался отдавать в аренду ингушского футболиста Зелимхана Бакаева итальянскому «Торино», сообщает Championat. com со ссылкой на Metaratings.
По непонятным причинам слухи об уходе Бакаева из «Спартака» ходят последние месяцы.
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев мог перейти в итальянский «Торино» на правах аренды этой осенью.
Сообщается, что туринцы сделали «красно-белым» конкретное предложение, но руководство москвичей отказало в переходе одного из своих лидеров.
Напомним, Зелимхан Бакаев является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл за «красно-белых» 10 игр, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.