Московский «Спартак» отказался отдавать в аренду ингушского футболиста Зелимхана Бакаева итальянскому «Торино»

По непонятным причинам слухи об уходе Бакаева из «Спартака» ходят последние месяцы.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев мог перейти в итальянский «Торино» на правах аренды этой осенью.

Сообщается, что туринцы сделали «красно-белым» конкретное предложение, но руководство москвичей отказало в переходе одного из своих лидеров.

Напомним, Зелимхан Бакаев является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл за «красно-белых» 10 игр, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.