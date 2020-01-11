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Московские врачи продолжат курс реабилитации Аиши Ажиговой

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Семилетняя Аиша Ажигова, которой в московской больнице ампутировали руку, вернется в столичную клинику для продолжения реабилитации, заявил в субботу журналистам в Уфе президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться», — сообщил Рошаль.

Ранее сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев сообщал, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза. Также он снял на год квартиру в Магасе для семьи девочки, чтобы после выписки она могла жить с матерью. В течение года власти Ингушетии намерены выделить семье постоянное жилье, напоминает ТАСС.

Накануне Нового 2020 года, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов навестил Аишу Ажигову, которая вернулась домой из Москвы после длительного лечения.

В беседе с матерью семилетней девочки и ответственными лицами из социальных служб Калиматов поинтересовался состоянием ребенка и заверил, что он и дальше будет пристально следить за ее судьбой, окажет всяческую поддержку с последующей реабилитацией.

«Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи. История на этом не окончена. Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила», — подчеркнул руководитель региона.

Калиматов пожелал Аише скорейшего выздоровления и успешного прохождения предстоящей реабилитации, а маме девочки — терпения. Он также оказал семье материальную помощь и вручил новогодние подарки.

В июле 2019 года ребенка доставили в тяжелом состоянии в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сохранили левую руку ребенка, правая была ампутирована, вместо нее установят протез.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. Что касается матери ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки, отмечает РИА Новости.

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