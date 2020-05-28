Московские врачи помогут ингушским коллегам в разработке оптимальной схемы госпитализации заболевших коронавирусом

Калиматов поблагодарил медиков за приезд в регион, отметив значимость оказываемой ими практической и методической помощи.

«Мы ценим ваше участие в лечении больных и поддержку нашего персонала. Уверен, ваш опыт лечения от коронавирусной инфекции и готовность им делиться окажут серьезную профессиональную и моральную помощь медработникам республики, находящимся на передовой», — сказал он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В ходе встречи руководитель группы Арнольд Маркаров, рассказал, что специалисты уже успели частично обсудить детали работы с ингушскими коллегами.

Начав с Ингушской республиканской клинической больницы, они ознакомятся с работой задействованных лечебных учреждений, поэтапно исследуют всю мощность и потенциал региональной системы здравоохранения, как технический, так и кадровый, и разработают оптимальную схему госпитализации, распределения резерва медперсонала и оснащения.

Напомним, этой ночью в аэропорту «Магас» приземлился специальный борт с московскими специалистами. Команда состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиологи-реаниматологи.

Медики привезли с собой запас необходимых лекарственных препаратов, в том числе — антибиотики. Также доставлены средства защиты, тест-планшеты для экспресс-диагностики.