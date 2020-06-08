Московские специалисты помогли ингушским коллегам в разработке маршрутизации и методик лечения Covid-19

На встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, руководитель группы, заместитель главного врача по хирургической помощи ГКБ имени Ерамишанцева Департамента здравоохранения Москвы Арнольд Маркаров высоко оценил организацию рабочего процесса, а также профессионализм местных специалистов.

«Мы не можем не сказать о самоотверженности ваших врачей, об их самоотдаче. Мы не застали самый сложный период, который пришелся на начало борьбы, но имеем представление и знаем, что они с достоинством вышли из ситуации», — отмети он.

Руководитель региона, выражая благодарность врачам из Москвы, подчеркнул, что наблюдал за их деятельностью и считает поддержку, оказанную региональным специалистам важной не только с профессиональной точки зрения, но, в первую очередь, с моральной. По его словам, участие коллег было необходимо местным работникам медицины.

«Наши врачи — настоящие герои, но и героям нужно помогать. Кроме того, вы приехали не с пустыми руками, была оказана колоссальная гуманитарная помощь в виде лекарственных препаратов, оборудования, средств защиты. С имеющимися запасами мы можем чувствовать себя уверенно и продолжать борьбу», — добавил Калиматов.

Рабочая поездка специалистов, откомандированных в республику мэром Москвы Сергеем Собяниным по поручению Президента России Владимира Путина, была организована для оказания методической и практической помощи региональным коллегам. В течение двух недель команда врачей посетила все 6 медучреждений, выделенных под борьбу с Covid-19. Ежедневно они осматривали от 40 до 60 пациентов.

Большое внимание медики уделили эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Они поделились собственным опытом распределения потоков пациентов, разграничения красных и зеленых зон в стационаре и организации работы санитарных пропускников. Также специалисты провели семинары в формате онлайн-беседы. Лекции по четырем направлениям провели пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог.

В завершении встречи Калиматов еще раз поблагодарил врачей, наградил почетными грамотами и подарил юбилейные серебряные монеты, выпущенные Центробанком в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав России, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.