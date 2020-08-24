Мошенничество

Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей

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Интернет-мошенники украли с банковской карты 23-летнего жителя города Назрани более 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В релизе отмечается, что на днях молодой человек в сети Интернет на сайте «Avito» заказал наручные часы «Apple watch» и перевел 14 800 рублей с банковской карты на специальный счет.

Через некоторое время заявителю на сайте «Avito» пришло смс-сообщение о том, что его заказ отменен и осуществлен возврат денежных средств, в размере 14 800 руб. После этого на электронную почту мужчины пришло письмо с электронной почты «dostavka. avito@gmail. com» о том, что отмена заказа произошла по техническим причинам. Для повторного заказа ему необходимо перейти по ссылке, что он и сделал, в результате чего с его банковской карты были списаны 15 068 рублей на неустановленный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество).

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