Мошенники под видом трейдеров выманили у жителя Ингушетии 90 тыс. рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани накануне обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что в период времени с 6 по 17 ноября текущего года ему звонили с номеров 8-495-109-20-63, 8-495-966-45-04, 8-994-999-08-52 неустановленные лица, представившиеся «Раскольниковым Святославом Богдановичем» и «Алексом Орловым», представителями трейдинговой организации.