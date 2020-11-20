Мошенники под видом трейдеров выманили у жителя Ингушетии 90 тыс. рублей
В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани накануне обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что в период времени с 6 по 17 ноября текущего года ему звонили с номеров 8-495-109-20-63, 8-495-966-45-04, 8-994-999-08-52 неустановленные лица, представившиеся «Раскольниковым Святославом Богдановичем» и «Алексом Орловым», представителями трейдинговой организации.
Упомянутые граждане, убедили мужчину воспользоваться мобильным приложением платформы «Q-Gee», где якобы осуществляется торговля на бирже ценными бумагами, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
В итоге неустановленные мошенники, путем обмана и злоупотребления доверием, использовав «QR-код», списали с банковской карты жителя Назрани 90 тыс. рублей, посредством «Skyp», подключенного к мобильному приложению, установленному у него на телефоне.