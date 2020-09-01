Мошенничество

Мошенники обманным путем похитили у трех жительниц Ингушетии около 150 тыс. рублей с банковских карт

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Накануне мошенники обманным путем похитили у трех жительниц Ингушетии около 150 тыс. рублей с банковских карт, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть отдела МВД России «Малгобекский» 31 августа днем обратилась 49-летняя жительница села Средние Ачалуки Малгобекского района с заявлением о том, что ей позвонила женщина с номера 8-965-126-47-19, которая, представившись сотрудником известного банка, сообщила, что у заявительницы накоплены бонусы по карте и попросила номер банковской карты.

После этого заявительнице стали приходить СМС-сообщения с номера 900 о списании с ее карты денежных средств на общую сумму 273 тысячи рублей. По 30 тысяч рублей были перечислены на разные счета людей, с которыми заявительница ранее проводила операции по банковской карте.

213 тысяч рублей после уточнения обстоятельств были возвращены. 60 тысяч рублей (по 30 тысяч) были переведены на счета двух женщин, которые пояснили, что эти денежные средства они перечислили неизвестному лицу, которое позвонило им и попросило их вернуть деньги, переведенные им по ошибке.

В тот же день в 18 часов в дежурную часть отдела МВД России «Сунженский» обратилась 25-летняя жительница города Сунжи с заявлением о том, что ей на мобильный телефон с номера 8-925-735-11-93 позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудником известного банка, и сообщила о выигрыше бонуса от данной кредитной организации. Заявительница, не ответив, повесила трубку и проверила баланс своих банковских карт и банковского счета в данном банке, обнаружив списание 56 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Также 31 августа в 11 часов в дежурную часть ОМВД России по Назрани обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что в течение нескольких дней ей поступали звонки с номеров 8-499-404-35-49 и 8-499-340-02-51 от неустановленных лиц. Те назвались «Юсуповым Артуром Сергеевичем» и «Лавровым Георгием Ивановичем» — представителями юридической организации, занимающейся сопровождением судебных разбирательств.

«Юсупов» и «Лавров» сообщили заявительнице, что их организация выиграла дело в отношении компании, где женщина ранее заказывала лекарственный препарат под наименованием «Мангустин», и ей полагается компенсация за средство плохого качества в виде 375 тысяч рублей.

Но для получения денежных средств заявительнице необходимо оплатить госпошлину и судебные издержки в размере 33 750 руб. Заявительница со своей банковской карты перевела указанную сумму на карту, оформленную на Мухтарову Ольгу Вячеславовну.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

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