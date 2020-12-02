Мошенник выманил у жительницы Ингушетии 210 тыс. рублей за кредит, что не брала

Отмечается, что 30 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратилась гражданка с заявлением о том, что 19 ноября ей позвонил неизвестный мужчина, который представившись Глушко Андреем Викторовичем, сотрудником службы безопасности одного из крупнейших банков нашей страны.

Он сообщил, что на имя заявительницы оформлен кредит на сумму 160 тыс. рублей, о котором женщина и не ведала.

Обманув гражданку и злоупотребив ее доверием, под предлогом возвращения незаконно оформленного кредита, «Глушко» вынудил заявительницу снять со своего счета вышеуказанную денежную сумму и еще 50 тысяч рублей в качестве погашения процентной ставки по кредиту.

По требованию мошенника заявительница перевела деньги на указанные им номера телефонов: 9775200065, 991258131, 9912581317. Гражданке причинен материальный ущерб на общую сумму 210 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, говорится в релизе.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что по данным МВД России количество киберпреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в январе-октябре текущего года в Ингушетии выросло на 167%.