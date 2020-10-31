Мониторингом реализацией нацпроекта «Экология» займутся экоативисты

«Сейчас мы разрабатываем специальный обучающий курс для сторонников движения по экологическому контролю и мониторингу. Волонтеры экологи будут проводить обучение совместно с экспертами Всероссийского общества охраны природы, которые имеют необходимый опыт и требуемые для мониторинга датчики оценки качества воды, воздуха, почвы», — сказал Калиматов.

По его словам, в рамках деятельности по общественному мониторингу за реализацией нацпроекта «Экология» участники движения планируют выступить с инициативой, провести эксперимент по внедрению государственно-частного партнерства (ГЧП) в этой сфере в пилотном регионе и оценить эффективность такой практики.

«Первоначально волонтеры планируют создать юридическую и образовательную программу для экологических инспекторов, чтобы избежать возможного злоупотребления полномочиями с их стороны», — добавил экоативист.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи» создано при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и информационной поддержке Общественной палаты России, а также других федеральных и региональных ведомств и некоммерческих организаций. Одной из целей движения является общественный мониторинг за реализацией нацпроекта «Экология».