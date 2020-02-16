Производство

Молокоперерабатывающий завод с экспортом продукции в КНР и Нидерланды откроют в Ингушетии

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В городе Карабулаке вначале 20121 года откроют молокоперерабатывающий завод «ЮгАгроПром», продукцию которого планируют экспортировать в Китай и сыр в Нидерланды, сообщил СМИ генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» Жамлаил Бузуртанов.

«Данный проект сможет не только покрыть потребности региона в молочной продукции на определенную долю, но и поставлять продукцию внутри страны и экспортировать ее в Китай и Нидерланды. Это молочные продукты, произведенные из сырого молока, — сметана, масло, кефир, йогурт, творог, сыр, а также сухое молоко. Предприятие уже располагает предложениями по закупке у завода продукции как от регионов России, так и от зарубежных стран, которые готовы к сотрудничеству.», — сказал Бузуртанов.

По его словам, при запуске завода инвестор сможет все объемы первоначально поставлять в Москву, а при увеличении объемов продукцию можно будет поставлять в Китай.

«К инвестору также приезжали представители Нидерландской компании DMA Trans B. V., которые намерены поставить молочное стадо в количестве до 1300 голов, производительностью от 40 литров молока в сутки с одной коровы в регион с GPS-датчиками, чтобы по немецкой технологии производить сыр, который они будут приобретать у завода», — добавил гендиректор корпорации развития Ингушетии.

В завершение он отметил, что на предприятии будет создано более 60 рабочих мест, а также завод сможет помочь местным фермерам, у которых он будет выкупать сырое молоко.

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