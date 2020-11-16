Молодёжь Ингушетии приглашают присоединиться к конкурсу «Диалог культур»

Одной из главных задач конкурса является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных языках.

В рамках конкурса предусмотрено 8 номинаций: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

Программа конкурса состоит из отборочного и образовательного этапов. Для участия в отборочном этапе необходимо до 22 ноября записать видеопрезентацию своего номера в национальном костюме длительностью до трех минут и выложить на сайте в выбранной номинации.

По итогам отборочного тура профессиональное жюри проекта, в состав которого вошли популярные мировые исполнители, хореографы, продюсеры, телеведущие и общественные деятели, отберёт 150 работ для участия в образовательной программе проекта.

Образовательная программа пройдёт в период с 24 по 28 ноября 2020 года с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей в онлайн-формате. Кроме того, участников проекта ждут эстафеты, челленджи, лекции на тему мотивации и саморазвития, встречи с интересными людьми, посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия России, вопросам государственной национальной политики, психологии межнациональных отношений, этнопсихологии, а также онлайн-посещения театров и музеев. Подробная информация на сайте.