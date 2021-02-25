Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»

В числе соучредителей фестиваля-конкурса Союз писателей России, Союз писателей Беларуси, Союз писателей Украины, Международный союз писателей и мастеров искусств.

Для участия приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от гражданства, национальности, места жительства, членства в творческих союзах, авторы взаимных поэтических переводов на русском, украинском и белорусском языках, а также переводов на русский и родной язык со всех языков народов и народностей Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2021 года.

По итогам реализации проекта будут изданы коллективные сборники, куда могут войти и стихи ингушских поэтов в переводе на русский, белорусский или украинский языки. Также лауреаты и дипломанты конкурса получат возможность прослушать курс лекций и семинаров во Всероссийской открытой школе поэтических переводов по программе дополнительного образования «Специфика переводов поэтического текста (на примере русского, белорусского и украинского языков)».

Положение о фестивале-конкурсе «Берега дружбы» — на сайте.