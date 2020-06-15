Молодых ингушских предпринимателей приглашают на встречу в прямом эфире с Эдуардом Омаровым

0

16 июня на странице Росмолодежи в «Инстаграм» состоится прямой эфир с вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуардом Омаровым, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Предприниматель, инвестор и ментором Эдуард Омаров расскажет о молодежном предпринимательстве в России, о том, как повысить популярность предпринимательской деятельности среди молодежи нашей страны. А также поделится опытом создания кафедр предпринимательства в вузах с уникальной системой обучения, в которой преподают успешные бизнесмены.

Начало трансляции — в 13:00 по московскому времени.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 