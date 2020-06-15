Молодых ингушских предпринимателей приглашают на встречу в прямом эфире с Эдуардом Омаровым
16 июня на странице Росмолодежи в «Инстаграм» состоится прямой эфир с вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуардом Омаровым, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.
Предприниматель, инвестор и ментором Эдуард Омаров расскажет о молодежном предпринимательстве в России, о том, как повысить популярность предпринимательской деятельности среди молодежи нашей страны. А также поделится опытом создания кафедр предпринимательства в вузах с уникальной системой обучения, в которой преподают успешные бизнесмены.
Начало трансляции — в 13:00 по московскому времени.