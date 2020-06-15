Молодых ингушских предпринимателей приглашают на встречу в прямом эфире с Эдуардом Омаровым

Предприниматель, инвестор и ментором Эдуард Омаров расскажет о молодежном предпринимательстве в России, о том, как повысить популярность предпринимательской деятельности среди молодежи нашей страны. А также поделится опытом создания кафедр предпринимательства в вузах с уникальной системой обучения, в которой преподают успешные бизнесмены.

Начало трансляции — в 13:00 по московскому времени.