Молодых активистов Ингушетии приглашают на Всероссийский форум рабочей молодежи

В программе форума предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки по следующим направлениям: «Волонтерство и КСО», «Операционная эффективность», «Инновации и технологическое лидерство», «Коммуникационные проекты», «Компетенции для рынка труда», «Спорт и ЗОЖ».

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» и подать заявку в личном кабинете в разделе «Мероприятия» до 28 сентября 2020 года. Также к заявке необходимо приложить эссе на тему «Как реализовать потенциал молодежи через работу сообществ молодых специалистов?». Эссе в формате docx не должно превышать 2 тысячи знаков.

В рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. До 1,5 млн рублей можно будет получить на поддержку социально значимых проектов по направлениям: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей», «Молодежные медиа».

Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 8 октября 2020 года 23:59 по московскому времени. Рекомендуемый срок реализации проекта: январь 2021 года — декабрь 2021 года. Формат защиты проектов: публичное трехминутное выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос — ответ».

Всероссийский форум рабочей молодежи проводится с целью популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирования сообщества молодых профессионалов, а также развития молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирования активной гражданской позиции среди рабочей молодежи.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам», Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.