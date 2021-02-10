Молодые ученые Ингушетии инициировали создание курсов по изучению родного языка
Совет молодых ученых Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева провёл первое заседание по подготовке курсов ингушского языка, сообщила пресс-служба учреждения.
В условиях глобализации, когда молодежь отдает предпочтение изучению русского и иностранных языков, чтобы иметь возможность учиться в лучших вузах не только Российской Федерации, но и мира, молодые ученые Ингушетии осознают необходимость создания условий, которые будут способствовать изучению и развитию родного языка.
Курсы предназначены для повышения уровня письменной грамотности, обогащения устной речи всех желающих изучать родной язык.