Молодые ученые Ингушетии инициировали создание курсов по изучению родного языка

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Совет молодых ученых Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева провёл первое заседание по подготовке курсов ингушского языка, сообщила пресс-служба учреждения.

В условиях глобализации, когда молодежь отдает предпочтение изучению русского и иностранных языков, чтобы иметь возможность учиться в лучших вузах не только Российской Федерации, но и мира, молодые ученые Ингушетии осознают необходимость создания условий, которые будут способствовать изучению и развитию родного языка.

Курсы предназначены для повышения уровня письменной грамотности, обогащения устной речи всех желающих изучать родной язык.

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