Молодые ученые Ингушетии инициировали создание курсов по изучению родного языка

В условиях глобализации, когда молодежь отдает предпочтение изучению русского и иностранных языков, чтобы иметь возможность учиться в лучших вузах не только Российской Федерации, но и мира, молодые ученые Ингушетии осознают необходимость создания условий, которые будут способствовать изучению и развитию родного языка.

Курсы предназначены для повышения уровня письменной грамотности, обогащения устной речи всех желающих изучать родной язык.