Молодые поэты Северного Кавказа встретились в ингушской студии художественного слова «Выдох»

Поэты из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ингушетии не только говорили о поэзии и читали свои стихи, но и сошлись во мнении, что подобные мероприятия необходимо устраивать периодически. Здесь же было решено, что следующие чтения состоятся через месяц в Нальчике в поэтическом клубе Карины Асадулаевой.

Стильные декорации сцены, горящие свечи в канделябрах создавали особую романтическую атмосферу. Встреча, как и предполагалось, выдалась приятной и полезной.

Молодых авторов приветствовал поэт, художник, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов.

«Это больше, чем просто встреча, — обратился он к собравшимся, — потому как именно на вас, молодых, смелых, думающих, лежит ответственность за будущее нашей культуры. И лишь тогда, когда приоритет общечеловеческих ценностей будет предполагать второстепенность не только межнациональных, но и межклассовых барьеров, мы достигнем определённого уровня культуры», — сказал он.

Мухажир Далаков, Туган Боков, Фатима Хашагульгова, Марина Евлоева, Микаил Сапралиев, Карина Асадулаева и другие молодые авторы были признательны организаторам за встречу и шанс высказаться.

С трогательными музыкальными композициями выступили Мата Чапанова, Елена Миловердова, Ами Амер, Фатима Чапанова и Ибрагим Цуров.

На мероприятие также прибыл известный на Северном Кавказе и за его пределами кино- и театральный режиссёр Андзор Емкуж. Он отметил, как важно молодежи народов Кавказа общаться, узнавать культуру друг друга, поддерживать дружбу. Решено, что в скором времени режиссёр вернётся в ДК Зязиков-Юрта, где будет показан его изрядно нашумевший фильм «Невиновен».