Концерт

Молодые музыканты из Ингушетии и Кабардино-Балкарии приняли участие в «Концерте дружбы»

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В Ингушском государственном колледже искусств состоялся «Концерт дружбы», в котором приняли участие талантливые исполнители на народных инструментах из Ингушетии и Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

В числе гостей, посетивших мероприятие, были заместитель министра культуры республики Айна Ильясова, студенты и преподаватели колледжа искусств, педагоги Северо-Кавказского государственного института искусств, работники музыкальных школ.

Почитателей музыкального искусства ждала насыщенная концертная программа, в которую вошли произведения ингушских, кавказских авторов, русских и зарубежных композиторов, народные мелодии.

В роли ведущего мероприятия выступил проректор по учебной работе СКГИИ, профессор, заслуженный работник культуры Дагестана, лауреат международных конкурсов Мусабег Ахмедагаев. Он вкратце рассказал собравшимся о совместном проекте, представил публике музыкантов, а также познакомил зрителей с некоторыми произведениями, вошедшими в программу.

В концерте приняли участие выпускницы ингушского колледжа искусств, ныне студентки СКГИИ сестры Хава и Хяди Боковы, которые исполнили по нескольку произведений.

В завершение концерта к участникам и гостям мероприятия обратились замминистра культуры Айна Ильясова и директор колледжа искусств Иса Плиев. Они поблагодарили преподавателей института за творческий визит и проделанную работу с ингушскими студентами, гостей мероприятия — за теплый прием артистов, а молодым музыкантам пожелали творческих успехов и признания публики, сказано в релизе.

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