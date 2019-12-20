Молодые музыканты из Ингушетии и Кабардино-Балкарии приняли участие в «Концерте дружбы»

В числе гостей, посетивших мероприятие, были заместитель министра культуры республики Айна Ильясова, студенты и преподаватели колледжа искусств, педагоги Северо-Кавказского государственного института искусств, работники музыкальных школ.

Почитателей музыкального искусства ждала насыщенная концертная программа, в которую вошли произведения ингушских, кавказских авторов, русских и зарубежных композиторов, народные мелодии.

В роли ведущего мероприятия выступил проректор по учебной работе СКГИИ, профессор, заслуженный работник культуры Дагестана, лауреат международных конкурсов Мусабег Ахмедагаев. Он вкратце рассказал собравшимся о совместном проекте, представил публике музыкантов, а также познакомил зрителей с некоторыми произведениями, вошедшими в программу.

В концерте приняли участие выпускницы ингушского колледжа искусств, ныне студентки СКГИИ сестры Хава и Хяди Боковы, которые исполнили по нескольку произведений.

В завершение концерта к участникам и гостям мероприятия обратились замминистра культуры Айна Ильясова и директор колледжа искусств Иса Плиев. Они поблагодарили преподавателей института за творческий визит и проделанную работу с ингушскими студентами, гостей мероприятия — за теплый прием артистов, а молодым музыкантам пожелали творческих успехов и признания публики, сказано в релизе.