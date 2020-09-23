Дзюдо

Молодые дзюдоисты из Ингушетии стали призёрами чемпионата СКФО в Грозном

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С 20 по 23 сентября в спорткомплексе «Олимпийск» города Грозный проходит чемпионат СКФО по дзюдо. Порядка 200 спортсменов из регионов СКФО соревнуются в семи весовых категориях.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, воспитанники ингушской школы дзюдо сумели завоевать три бронзовых медали. Ибрагим Албогачиев стал третьим в весовой категории до 73 кг, Заурбек Акталиев — в весе до 81 кг, и Акромат Могушков — в весовой категории до 60 кг. В шаге от пьедестала остановился и занял пятое место Абубакр Камурзаев, 60 кг. Напомним, что спортсмены, занявшие с первого по пятое место в своих весовых категориях, получили путёвку на чемпионат России по дзюдо.

Тренируются спортсмены под руководством Басира Оздоева, Исраила Кодзоева, Аюба Евлоева, Руслана Муталиева, Астемира Бузуртанова, Абубакара Муталиева, Абдулы Эльджаркиева, Исмаила Вышегурова, Магомеда Камурзоева, Алихана Парчиева.

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