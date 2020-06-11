Молодежный форум «Машук» пройдет в режиме онлайн

Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку на участие в форуме. Регистрация доступна до 20 июля на сайте ФАДМ.

«Онлайн-форум дает уникальные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые цифровые компетенции для участников, способствует созданию и развитию круглогодичной цифровой платформы взаимодействия молодежи СКФО. Публичные защиты проектов, культурная и альтернативная программы, встречи с почетными гостями также пройдут в режиме онлайн», — отметили в Росмолодежи.

Для участия в форуме необходим стабильный доступ в Интернет и установка приложений на своем мобильном устройстве или компьютере.

В рамках форум состоится три тематические смены. Первая смена — «Глобальные вызовы» пройдет с 11 по 16 августа, направления работы: экология, цифровизация, наука и технологии, международные и межкультурные коммуникации, добровольчество.

Вторая смена — «Национальный код», с 15 по 20 августа, направления работы: история, журналистика, предпринимательство, культура и творчество, спорт и образ жизни, политика и государственное устройство.

Третья смена — «Мастерская сообществ», с 19 по 24 августа, направления работы: развитие сообществ практики, туризм и сервис, развитие села, молодежная политика.

Конкурс проходит в формате публичных защит через видеосвязь. Кроме того, у участников форума есть возможность посетить онлайн-лекции, тренинги и консультации с экспертами.

Максимальный размер грантовой поддержки составляет не более 300 000 рублей.

Организаторами форума выступают Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Ставропольского края. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.