Конкурс

Молодежь Ингушетии примет участие в конкурсе интернетных коммуникаций

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В России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», и, как сообщили газете «Ингушетия» в Центре управления регионами РИ, лучшие ингушские digital-специалисты сразятся в этом всероссийском конкурсе.

«Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных Президентом», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, касаясь целей и задач конкурса. По его мнению, инициатива проведения конкурса очень своевременна, так как цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития.

В свою очередь генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский также отметил актуальность проведения конкурса. По его словам, в условиях глобальной цифровизации потребность в digital-специалистах растет с каждым днем.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» определит лучших представителей digital-сферы в стране. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Проходить он будет в несколько этапов. Первый из них — регистрация — уже стартовал, он продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте «лидерыинтернета. рф». Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Но главное — они получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции.

«Наша задача на текущем этапе — это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов. Хочу пожелать конкурсантам удачи. Именно от вас зависит наше цифровое будущее», — подчеркнул Сергей Кириенко.

АНО «Россия — страна возможностей» имеет большой опыт проведения подобных проектов.

«Уверен, что совместно с партнерами мы проведем конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» на самом высоком уровне», — отметил генеральный директор АНО «РСВ» Алексей Комиссаров.

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