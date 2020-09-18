Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-форуме, посвященном здоровому образу жизни

Участники мероприятия узнают больше о национальном проекте «Демография», выяснят как ввести в свой коллектив моду на ЗОЖ и смогут открыть свой «Штаб здоровья» в школе, университете или на работе. На онлайн-площадках пройдут мастер-классы, лекции и воркшопы.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте «поколениезож. рф» до 25 сентября.

«Этот форум мы проводим уже второй год. Он объединяет всех, кто интересуется здоровым образом жизни и готов его развивать. В этом году участниками могут стать тысячи человек, благодаря своему формату он доступен каждому. Форум «Поколение ZОЖ» соберет в себе всю необходимую информацию для того, чтобы стать отправной точкой ведения здорового образа жизни для многих участников», — отмечает председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Врачи, известные блогеры, телеведущие, спортсмены и эксперты расскажут о том, как вести здоровый образ жизни в городских условиях, почему можно навредить себе правильным питанием, что нужно делать, чтобы оставаться в гармонии с собой.

Старт форуму дадут на площадке Дагестанского государственного медицинского университета. В рамках первого дня будут обсуждаться процессы реализации национального проекта «Демография», роли здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья, а также механизмы формирования индивидуальной культуры ЗОЖ. На онлайн-площадках форума будут проведены мастер-классы и другие практические мероприятия.

Во второй день форума будут организованы тематические площадки для личностной мотивации кураторов «Штабов здоровья» и других активных участников форума с последующим формированием стратегии развития «Штабов здоровья» в регионах.

Форум реализуется в рамках деятельности проекта «Поколение Zож», который нацелен на вовлечение широких слоев населения в формирование ценностей здорового образа жизни.