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Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в новом проекте Росмолодежи «Конкурс политологов»

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Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в новом проекте Росмолодежи «Конкурс политологов», сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Инициатива направлена на поиск и отбор перспективных политологов — экспертов и менеджеров, уже имеющих опыт работы в этой сфере. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.

Организатором конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«Конкурс политологов» по своей механике похож на проекты платформы «Россия — страна возможностей» и конкурс «Лидеры России». Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов — заочного и очного отбора.

Подать заявку на участие можно на сайте «конкурсполитологов. рф» до 23:59 12 февраля. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранным треком конкурса.

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