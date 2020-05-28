Конкурс

Молодежь Ингушетии приглашают на лекцию онлайн о конкурсе молодежных проектов СКФО

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Росмолодежь приглашает ингушскую молодежь присоединиться к вебинару для физических лиц и НКО «Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа», который пройдет 29 мая в 11:00 в официальной группе в «ВКонтакте» и на YouTube-канале Росмолодежи, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, участниками конкурса могут стать молодежные и детские общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке на территории Северо-Кавказского федерального округа; граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Конкурс проходит по 9 номинациям: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей», «Молодежные медиа».

Размер гранта для юридических лиц — до 2,5 млн рублей, для физических лиц — до 300 тыс. рублей.

Конкурс проводится в двух форматах: заочный конкурс (через АИС «Молодежь России») и публичная защита проектов в рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

В 2020 году заочный конкурс для НКО уже прошел. Победителями признаны 30 проектов некоммерческих организаций на общую сумму 50 млн рублей. Всего была подана 81 заявка, допущено к экспертной оценке 73 заявки.

Онлайн-вебинары продлятся до конца мая. Участники, которые не смогли подключиться к эфиру в день проведения, смогут посмотреть видео позже на официальном YouTube-канале Росмолодежи.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

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