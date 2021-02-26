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Молодежь Ингушетии приглашают на форум клубов РГО «Путешествуем вместе»

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1 марта состоится Международный форум молодежных клубов Русского географического общества «Путешествуем вместе»

Достаточно заполнить форму  слушателя  до 28 февраля, получив ссылку для участия и программу на свой электронный адрес. Форум пройдет на платформе Zoom.

Международный форум молодежных клубов РГО «Путешествуем вместе» — это инновационная молодежная онлайн-площадка, объединяющая молодых специалистов, профессионалов и практиков в сфере организации туристской и молодежной деятельности.
Основная цель форума — обсуждение вопросов развития различных форм туристской деятельности в регионах России и за рубежом, а также особенностей вовлечения в туристскую активность детей и молодежи.

Форум пройдет на следующих площадках:

1. Работа со школьниками — площадка для специалистов по работе со школьниками, представителей организаций, специализирующихся на детском туризме. Площадка направлена на поиск наиболее эффективных путей достижения конкурентоспособности каждой организации в отдельности и всего детского туризма в целом.

2. Работа со студентами — площадка для специалистов по работе со студентами, представителей организаций, занимающихся организацией молодежного туризма, внедрением мероприятий активного отдыха в образовательную, воспитательную и рекреационную составляющие подготовки студентов.

3. Общие вопросы развития туризма в регионе — площадка для специалистов в области рекреационной географии и туризма. В рамках темы этой площадки будут изучены общие вопросы развития и организации туристской активности, проведен анализ туристско-рекреационного потенциала территории, особенностей формирования туристско-рекреационных систем мира и России.

Зарегистрированные слушатели, принявшие участие в двух и более сессиях, получат сертификат об участии.

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