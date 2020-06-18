Молодежь Ингушетии приглашают к участию во всероссийском грантовом конкурсе «Выше крыши»

В АИС «Молодежь России» начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше крыши», который состоится в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября 2020 года.

Возможность подавать заявки будет доступна до 5 сентября 2020 года 23:59 по московскому времени.

Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в номинациях: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей», «Молодежные медиа».

Рекомендуемый срок реализации проекта: октябрь 2020 года — сентябрь 2021 года.

Для подготовки проектов и заявок следует руководствоваться методическими рекомендациями, которые расположены в личных кабинетах участников, а также в меню АИС «Молодежь России» в разделе «Гранты».

Формат защиты проектов: публичное трехминутное выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос — ответ».

Для консультаций по вопросам участия в конкурсе можно обращаться к организатору конкурса на адрес электронной почты: Dkukushkina@fadm. gov. ru или телефону: +7 495 668-80-08 (доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707).

По вопросам работы АИС «Молодежь России» обращаться в службу технической поддержки на адрес электронной почты: support@myrosmol.ru.

По вопросам участия в форуме и иным организационным вопросам обращаться по электронной почте vladimirov@kpmp.gov.spb.ru или по номеру телефона 8(812) 417-23-46.

Напомним, грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.