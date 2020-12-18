Молодежь Ингушетии приглашают к участию в музыкальном челлендже «Пять минут до Нового года»

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в музыкальном челлендже «Пять минут до Нового года», который стартует 19 декабря в социальных сетях, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Организаторы мероприятия — резиденты арт-кластера «Таврида» совместно с региональными координаторами общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров.

«Музыкальная композиция «Пять минут», написанная к фильму «Карнавальная ночь» в 1956 году и блистательно исполненная Людмилой Гурченко, стала самым настоящим новогодним гимном СССР. А сегодня слова этой песни наизусть знают даже самые маленькие. Авторы идеи хотят подарить новую жизнь нашумевшему хиту и приглашают россиян присоединиться к челленджу «Пять минут до Нового года», — рассказали в Росмолодежи.

Всем жителям страны предлагается написать собственные куплеты на мотив главной новогодней песни нескольких десятилетий «Пять минут» и выложить в соцсети («Инстаграм», «Тик-ток», «ВКонтакте») под общим хештегом #5минутдоновогогода. Лучшие куплеты будут собраны в единый трек и представлены на музыкальных стриминговых платформах.

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