Молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном историческом квесте «За пределами»
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» приглашает школьников и молодежь Ингушетии принять участие в международном историческом квесте «За пределами», посвященном 75-летию главного суда над нацистами — Нюрнбергского процесса.
Мероприятие пройдет при поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений 21 ноября 2020 года в 15:00 в онлайн-формате на сайте.
В основе квеста — воспоминания ветеранов, исторические факты и архивные документы. Его цель — противодействие фальсификации истории и героизации нацизма путем привлечения молодого поколения к изучению истории Нюрнбергского процесса.
Сценарий игры охватывает период с 1 сентября 1939 г. по 1 октября 1946 г. — от начала Второй мировой войны до вынесения приговора главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе.
Квест стоит из семи логически связанных между собой этапов. Каждый этап состоит из следующих компонентов: историческая видеосправка; видеовоспоминание ныне живущего очевидца; вопрос квеста (логическая, историческая, математическая загадки).
Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат путешествие в один из городов России.
Желающие принять участие в квесте должны пройти регистрацию на платформе.