Молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном историческом квесте «За пределами»

Мероприятие пройдет при поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений 21 ноября 2020 года в 15:00 в онлайн-формате на сайте.

В основе квеста — воспоминания ветеранов, исторические факты и архивные документы. Его цель — противодействие фальсификации истории и героизации нацизма путем привлечения молодого поколения к изучению истории Нюрнбергского процесса.

Сценарий игры охватывает период с 1 сентября 1939 г. по 1 октября 1946 г. — от начала Второй мировой войны до вынесения приговора главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе.

Квест стоит из семи логически связанных между собой этапов. Каждый этап состоит из следующих компонентов: историческая видеосправка; видеовоспоминание ныне живущего очевидца; вопрос квеста (логическая, историческая, математическая загадки).

Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат путешествие в один из городов России.

Желающие принять участие в квесте должны пройти регистрацию на платформе.