Молодежь Ингушетии приглашают к участию в игре-квесте «Миссия «Ноль отходов»

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте игры, выполнить задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», отправить отчеты до 28 марта. Победителей объявят 31 марта на сайте квеста и в социальных сетях Движения ЭКА.

Выполняя онлайн- и офлайн-задания, участники квеста узнают, как уменьшить количество отходов. Двадцать игроков получат призы, набрав наибольшее количество баллов в общем рейтинге. Призовой фонд конкурса включает экологичные подарки (экосумки, экомешочки и многоразовые бахилы), книги о методе «ноль отходов», а также подписку на онлайн-библиотеку.

«Квест стартовал в 2020 году, с тех пор к нему присоединились уже более 2 400 человек по всей России. Чтобы поощрить игроков за следование принципам «ноль отходов» и привлечь к этому еще больше людей, мы запускаем розыгрыш призов. Задания будут интересны как взрослым, так и детям, поэтому мы приглашаем к участию в конкурсе всех желающих», — говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Квест «Миссия «Ноль отходов» — это проект Движения ЭКА, мотивирующий участников перенести свои экодостижения из игрового пространства в реальную жизнь. Квест проходит сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в обычной жизни. Участники квеста проходят пять игровых блоков, каждый из которых иллюстрирует принцип «ноль отходов».

Организаторы уверены, чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике. Например, организовать раздельный сбор мусора у себя дома или пойти в магазин со своей сумкой.

Задача квеста «Миссия «Ноль отходов» — сформировать экомышление и навыки эффективного обращения с отходами у детей и взрослых.